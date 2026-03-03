quarta-feira, 4/03/2026

Ibama e Funai Desarticulam Garimpo Ilegal em Mato Grosso

Operação atinge Terras Indígenas Kayabi e Aripuanã e destrói logística do crime ambiental

FOTO: IBAMA

IBAMA, FUNAI e Forças de segurança realizaram operação contra garimpo ilegal nas Terras Indígenas Kayabi e Aripuanã em Mato Grossp. Foram inutilizadas 23 dragas, 12 balsas, duas escavadeiras e um trator. Além de apreender 29 motores, 13 embarcações, acampamentos e 51.600 litros de diesel. Também foram recolhidos 28,8 g de ouro e 36,32 g de mercúrio, usado na extração, que contamina rios e peixes. Equipamentos de conectividade, motosserras e celulares foram apreendidos.

A ação interrompeu imediatamente a extração ilegal e dificultou a retomada do crime ambiental. O uso de mercúrio representa risco à saúde das populações indígenas e ribeirinhas. A fiscalização seguirá intensificada para proteger o meio ambiente e garantir direitos indígenas. A operação destruiu a estrutura logística e financeira do garimpo na região. Medidas administrativas foram aplicadas para inutilizar o maquinário sem risco às equipes.

O combate reforça a prioridade do Estado na preservação ambiental.

BOCA AGRONEGÓCIO

