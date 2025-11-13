IBAMA Desmantela Estrutura Aérea de Garimpo Ilegal no Pará

O IBAMA realizou, nesta quinta-feira (13), a Operação Xapiri Karuana, desarticulando uma logística aérea usada por garimpeiros ilegais na Floresta dos Angelins Gigantes, em Almeirim (PA). Foram aplicadas multas que somam R$ 4,8 milhões, e um hangar clandestino, assim como uma pista de pouso, foram embargados.

A operação visou proteger a quarta maior árvore do mundo, com 88 metros de altura, ameaçada pela exploração ilegal. Aeronaves, escavadeiras, draga e combustível foram inutilizados no local para interromper a cadeia de suprimentos criminosa.

O IBAMA também atuou em acampamentos e áreas de garimpo, destruindo equipamentos que facilitavam a devastação ambiental. A ação reforça a importância da fiscalização na preservação da biodiversidade amazônica.

Especialistas destacam que a proteção dos angelins gigantes é fundamental para o equilíbrio ecológico da região.

Status Parcial da Operação Xapiri Karuana