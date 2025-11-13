IBAMA Desmantela Estrutura Aérea de Garimpo Ilegal no Pará

O IBAMA realizou, nesta quinta-feira (13), a Operação Xapiri Karuana, desarticulando uma logística aérea usada por garimpeiros ilegais na Floresta dos Angelins Gigantes, em Almeirim (PA). Foram aplicadas multas que somam R$ 4,8 milhões, e um hangar clandestino, assim como uma pista de pouso, foram embargados.
A operação visou proteger a quarta maior árvore do mundo, com 88 metros de altura, ameaçada pela exploração ilegal. Aeronaves, escavadeiras, draga e combustível foram inutilizados no local para interromper a cadeia de suprimentos criminosa.
O IBAMA também atuou em acampamentos e áreas de garimpo, destruindo equipamentos que facilitavam a devastação ambiental. A ação reforça a importância da fiscalização na preservação da biodiversidade amazônica.
Especialistas destacam que a proteção dos angelins gigantes é fundamental para o equilíbrio ecológico da região.
Status Parcial da Operação Xapiri Karuana
- 1 avião
- 8 escavadeiras hidráulicas
- 1 draga
- 1 barco
- 1 caminhonete
- 8 motores
- 2 geradores
- 4 acampamentos
- 3.300 litros de diesel
- 300 litros de combustível de aviação