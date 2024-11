Ibama apreende camarões-rosa irregular no Pará e doa a instituições sociais

O IBAMA apreendeu 24 toneladas de camarão-rosa (Farfantepenaeus brasiliensis) sem origem legal em uma operação em Belém, Pará. A empresa pesqueira não apresentou a documentação necessária para comprovar a legalidade do produto.

A apreensão, realizada com apoio do Batalhão de Polícia Ambiental do Pará, resultou na doação do pescado ao Mesa Brasil, programa do Serviço Social do Comércio (Sesc), que combate a insegurança alimentar. O camarão será destinado a instituições que atendem pessoas em vulnerabilidade, transformando um ilícito ambiental em uma ação social positiva.