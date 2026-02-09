HRD registra índices recordes de satisfação entre pacientes

Avaliação positiva reforça humanização e eficiência dos serviços

O Hospital Regional de Dourados (HRD) registrou índices de satisfação do usuário entre 95,96% e 99,61% no último quadrimestre de 2025, refletindo reconhecimento da população em relação à qualidade do atendimento, ao acolhimento das equipes e à organização dos serviços. Pacientes e familiares destacam a atenção e o cuidado recebidos, como relatou Célia Bento da Silva, mãe de Rebeca Soares, de 8 anos, que elogiou a postura acolhedora da equipe. Para a diretora geral do HRD, Andréia Alcântara, os resultados confirmam o compromisso do hospital com um atendimento humanizado, seguro e estruturado com foco na experiência do paciente.

A Ouvidoria desempenha papel estratégico, recebendo manifestações que contribuem para a melhoria contínua dos fluxos internos e fortalecendo a participação da comunidade. O alto índice de satisfação foi registrado mesmo durante a fase de implantação da unidade, demonstrando dedicação das equipes. A instituição segue investindo na ampliação do acesso, na qualificação constante da assistência e na manutenção de padrões elevados de qualidade e segurança para os usuários do Sistema Único de Saúde. As ações refletem um modelo de cuidado centrado na pessoa, com atenção individualizada e atenção a cada detalhe do atendimento.

O HRD consolida-se como referência regional, destacando-se pelo profissionalismo, acolhimento e compromisso com a população. A manutenção desses resultados reforça a confiança dos pacientes e a eficiência da gestão hospitalar, consolidando o HRD como exemplo de serviço público de excelência no Mato Grosso do Sul.