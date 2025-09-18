Hospital de Ponta Porã investe em horta comunitária

O Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, em Ponta Porã, tem se destacado por sua horta comunitária, iniciativa sustentável criada em 2024 e atualmente conduzida pelo NPASS (Núcleo de Práticas Ambientais e Sustentáveis em Saúde). No espaço de 30×50 metros, são cultivadas hortaliças e tubérculos que abastecem diariamente a cozinha do hospital, garantindo alimentação saudável e de qualidade a pacientes e colaboradores.

Segundo o presidente do núcleo, Murilo Fernandes, o projeto vai além do cultivo: “A horta representa integração, aprendizado e cuidado — com as plantas e com as pessoas”. A ação também se transformou em um projeto de extensão, com apoio de estudantes de Agronomia da Faculdade Anhanguera de Ponta Porã, que contribuem com o manejo e ganham experiência prática.

Para a nutricionista Camila Pareja, a iniciativa fortalece o compromisso do hospital com a saúde e o meio ambiente: “É gratificante servir refeições produzidas com nosso próprio esforço e dedicação.”