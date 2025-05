Hospital Cassems de Campo Grande realiza primeira cirurgia robótica do aparelho digestivo de MS

O Hospital Cassems de Campo Grande dá mais um passo para se consolidar como referência no estado. A unidade hospitalar realizou, nos últimos dias 23 e 24 de maio, as primeiras cirurgias robóticas do aparelho digestivo de Mato Grosso do Sul. Os procedimentos foram realizados pelos cirurgiões do Hospital Cassems, James Câmara e César Conte, e tiveram a participação do cirurgião referência nacional em cirurgia do aparelho digestivo, Carlos Saboya.

O Hospital Cassems de Campo Grande oferece o serviço de cirurgia robótica desde setembro do ano passado e, em quase um ano de existência, realizou 73 cirurgias. Inicialmente, foram realizados apenas procedimentos de Urologia, agora, a gama de especialidades começa a ser ampliada, como a cirurgia geral e do aparelho digestivo.

Considerado uma das referências na cirurgia bariátrica e do aparelho digestivo no Brasil, Carlos Saboya tem um extenso currículo, sendo, entre outros, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), da Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica (Sobracil) e da Federação Internacional para Cirurgia da Obesidade e Desordens Metabólicas (IFSO), além de doutor e mestre em Ciências, pela Universidade Federal de São Paulo.

Saboya veio ao estado a convite dos cirurgiões James e César e os acompanhou na primeira cirurgia robótica do aparelho digestivo do Hospital Cassems de Campo Grande. Com tanta bagagem e experiência, o cirurgião elenca os benefícios da cirurgia robótica.

“Fazer a cirurgia robótica significa que você está usando a melhor tecnologia disponível no mercado para que você possa fazer uma cirurgia com absoluta segurança, com menos trauma para o paciente e com menos dor no pós-operatório. Portanto, com uma recuperação muito melhor, muito mais rápida e permite também que as pessoas voltem precocemente às suas atividades profissionais, porque o trauma e o impacto sobre o corpo, sobre o organismo é muito menor”.

Acostumado com os grandes centros, com mais de 30 anos de experiência e mais de 3 mil cirurgias realizadas, Carlos Saboya relata a ótima impressão que ele teve com a estrutura do Hospital Cassems de Campo Grande.

“Eu sou cirurgião no Rio de Janeiro há muitos anos, trabalho em algumas instituições que são instituições que têm um peso muito importante, até a nível nacional, que é a Rede D’or, mas eu confesso que eu estou absolutamente impressionado com a estrutura que eu encontrei aqui nesse hospital. Já tinha vindo aqui no Mato Grosso do Sul em outras ocasiões para fazer também cirurgias, mas me impressionou a estrutura física do hospital e a qualidade do que a gente pode chamar de recursos humanos, o pessoal de Enfermagem que nos deu suporte, uma coisa fora de comum. É um pessoal muito bem treinado, com extrema boa vontade e, assim, a gente tem um resultado sempre muito bom. O hospital também faz transplante de medula óssea, que é uma coisa extremamente importante, ou seja, visivelmente é uma instituição preocupada com o público que ela tem e isso torna a instituição absolutamente diferente e, seguramente, isso vai trazer um grande benefício para a população e para todo o estado do Mato Grosso do Sul”.

Ricardo Ayache, presidente da Cassems, destaca que novamente a Caixa dos Servidores se posiciona em evidência no cenário estadual e nacional da Saúde e coloca Mato Grosso do Sul cada vez mais em destaque para os grandes polos.

“O Hospital Cassems de Campo Grande não para de evoluir tecnicamente e tecnologicamente ao oferecer o que há de mais moderno em procedimento e técnicas disponíveis no mercado mundial. Além da cirurgia robótica, que começou com a Urologia e agora se estende para a cirurgia geral e do aparelho digestivo, o nosso hospital também foi o pioneiro em cirurgia cardíaca pediátrica. Então, ao oferecer esses serviços de vanguarda aos seus pacientes, o Hospital Cassems de Campo Grande se torna cada vez mais referência não só para Mato Grosso do Sul e, sim, em todo cenário nacional”.

Neste primeiro momento, foram realizadas três cirurgias, conforme explica o médico cirurgião James Câmara, que também salienta a importância dessa ocasião para o Hospital Cassems de Campo Grande. “Ontem e hoje, nós realizamos três cirurgias: uma cirurgia de hérnia inguinal, uma de tratamento de refluxo e uma gastroplastia, para tratamento da obesidade mórbida. A cirurgia robótica no Hospital Cassems começou com a urologia e, agora, dá mais um passo à frente, com a cirurgia geral e na cirurgia do aparelho digestivo”.

O também cirurgião César Conte descreve os benefícios da cirurgia robótica, não só para o paciente, mas, também, para o plano de saúde. “O robô tem movimentos mais delicados e muito mais precisos. Então, quanto mais complexa for a cirurgia, mais útil é a cirurgia robótica. Ela transforma uma cirurgia mais complicada em um procedimento mais seguro, fazendo com que grandes cirurgias tenham o benefício de uma via segura e de movimentos precisos e até mesmo mais barato para as fontes pagadoras. Isso é um ganho muito significativo para o plano e os pacientes são agraciados por isso”.

Conte continua afirmando que “de todas as operadoras no Mato Grosso Sul, a Cassems permite que os seus usuários sejam tratados da mesma forma como em muitos locais de referência no Brasil e no mundo. Eu acho que a gente, nesta data, deu um passo à frente introduzindo a cirurgia do aparelho digestivo por via robótica, com o potencial de atender muito mais procedimentos e muito mais pacientes. Acho que a Cassems deu um passo à frente e eu a parabenizo pela iniciativa e por todo o programa de cirurgia robótica que está hoje implantado nesse hospital”.

Além de cirurgias do aparelho digestivo, o hospital está apto para realizar cirurgia geral, também por meio do robô. O diretor administrativo do Hospital Cassems de Campo Grande pontua quais as novas especialidades previstas.

“Nós evoluímos e ampliamos o programa para a cirurgia geral e do aparelho digestivo e ampliaremos o programa posterior, também para Ginecologia e Obstetrícia, para cirurgia torácica, cardíaca e em todos os tipos de especialidades que a gente possa usufruir do que a técnica robótica pode proporcionar de conforto, segurança, de agilidade aos nossos beneficiados pacientes”.