Homem sofre descarga elétrica e morre às margens do Rio Miranda, em Corumbá

Um homem de 53 anos, identificado apenas pelas iniciais I.S.F, morreu na manhã desta terça-feira (3), após sofrer um choque elétrico na região do Passo do Lontra, às margens do Rio Miranda, em Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande. 

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, por meio da guarnição de serviço, mas ao chegarem ao local, encontraram a vítima já fora da água, caída ao solo, e confirmou o óbito. O fato teria ocorrido por volta das 8h. 

A guarnição orientou os colegas de trabalho da vítima e informou que a Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas para os procedimentos legais. Após os trabalhos periciais, o corpo seria liberado ao serviço funerário.

Chuvas volumosas marcaram as últimas 48 horas em Mato Grosso do Sul, com acumulados expressivos em diversas regiões do Estado. De acordo com dados atualizados às 7h50 desta terça-feira (03), municípios do interior registraram volumes que ultrapassam os 200 milímetros, aumentando o alerta para alagamentos, cheias de rios e impactos em áreas rurais e urbanas.

Na região do Pantanal, os acumulados variaram entre moderados e elevados. Em Corumbá, diferentes estações apontaram volumes entre 16,4 mm e 35,6 mm, enquanto áreas da Nhecolândia, Paiaguás e Nabileque registraram chuvas significativas, reforçando a tendência de aumento gradual nos níveis dos rios.

fonte: topmidianews

