Homem pelado invade casa, furta vestido e foge

Um vídeo inusitado e preocupante flagrou um homem no último sábado (14) nu invadindo uma casa em Joanópolis/SP. Ele pulou o portão, tentou arrombar portas e, sem sucesso, furtou um vestido do varal e fugiu com a peça no corpo. A moradora acordou com o barulho e, assustada, achou que fosse o marido. Ao perceber o invasor nu no quintal pelas câmeras, entrou em pânico. “Colocou meu vestido e boné do trabalho. Foi um terror”, disse.

Antes disso, ele havia assediado outra mulher enquanto ela dormia, ao lado do marido, que entrou em luta corporal com o suspeito. O morador foi ferido com uma cadeira de ferro. O criminoso de 33 anos foi preso em flagrante. Ele tem histórico de crimes e uso de drogas.

A Justiça decretou sua prisão preventiva.