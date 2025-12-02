terça-feira, 2/12/2025

Homem enfrenta sucuri e a morde em SP

Homem relata defesa inusitada

Milton
Publicado por Milton
Foto: Material cedido ao Metrópoles

Um homem e uma sucuri protagonizaram uma situação inusitada na noite dessa segunda-feira (1), no bairro Recanto dos Pássaros, em Mococa, interior de São Paulo. A cobra acabou morrendo durante o episódio, enquanto o homem saiu ileso. Segundo o Corpo de Bombeiros, o indivíduo caiu sobre o animal, que o mordeu no braço. Para se soltar, o homem mordeu a cobra e puxou o animal, que acabou morrendo após a “briga”.

A equipe de resgate foi acionada imediatamente e encaminhou a vítima a um hospital da região. A unidade confirmou que ele passa bem, pois a sucuri não é venenosa. O homem relatou aos profissionais de saúde que mordeu a cobra em defesa própria e que, ainda no desespero, levou o animal morto junto ao hospital.

Fontes locais informam que a vítima estava alcoolizada no momento do ocorrido.

