Homem é encontrado morto na calçada da Rua Dom Aquino

Vítima foi achada sem vida ao lado de brechó no bairro Amambaí
Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (17) na calçada de um brechó na Rua Dom Aquino, bairro Amambaí, em Campo Grande. A proprietária relatou que, na segunda-feira (16) à noite, viu o homem sentado ao lado do comércio. Ao retornar na manhã seguinte, encontrou a vítima deitada e sem respostas, acionando o Samu, que confirmou o óbito. Equipes da Polícia Civil, Perícia e Polícia Militar estiveram no local. O corpo foi encaminhado para exames de praxe, e o caso registrado como morte decorrente de fato atípico.