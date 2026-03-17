quarta-feira, 18/03/2026

Homem é encontrado morto na calçada da Rua Dom Aquino

Polícia investiga morte de homem ainda não identificado

Publicado por Milton
Foto: Midiamax

Vítima foi achada sem vida ao lado de brechó no bairro Amambaí

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (17) na calçada de um brechó na Rua Dom Aquino, bairro Amambaí, em Campo Grande. A proprietária relatou que, na segunda-feira (16) à noite, viu o homem sentado ao lado do comércio. Ao retornar na manhã seguinte, encontrou a vítima deitada e sem respostas, acionando o Samu, que confirmou o óbito. Equipes da Polícia Civil, Perícia e Polícia Militar estiveram no local. O corpo foi encaminhado para exames de praxe, e o caso registrado como morte decorrente de fato atípico.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia