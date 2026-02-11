Homem bomba é preso em ônibus no Centro de Manaus

Artefato tinha “boa capacidade de destruição”, segundo a PM

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) desativou nesta quarta-feira (11) uma bomba encontrada dentro de um ônibus na Avenida Epaminondas, Centro de Manaus. O suspeito, um homem em situação de rua que também carregava uma faca, foi detido e encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia. Segundo o Major Vitor Moraes, comandante da 24ª Cicom, o artefato apresentava “boa capacidade de destruição” e foi neutralizado pelo Grupamento Marte no local. A PM isolou a área e informou que ninguém ficou ferido. O suspeito afirmou ter recebido a bomba de um desconhecido e alegou intenção de defesa, versão que será investigada.

Este é o segundo caso envolvendo explosivos na capital em menos de 24 horas, após a prisão de outro homem com artefato explosivo na terça-feira. Casos anteriores incluem tentativa de assalto a lotérica com explosivos no domingo. A polícia reforça as investigações e o monitoramento de situações com risco de explosão.