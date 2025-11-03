Hemosul pede apoio da população para estoque de plaquetas e sangue A+ e O+

A Rede Hemosul, serviço estadual responsável pelo abastecimento de sangue e componentes sanguíneos em Mato Grosso do Sul, convoca a população a doar plaquetas, especialmente dos tipos sanguíneos A e O positivos. Embora todas as tipagens sejam importantes, esses estoques apresentam maior demanda atualmente.

Segundo Marina Sawada Torres, coordenadora do Hemosul, as plaquetas têm validade média de cinco dias, o que exige reposição constante. “O ideal é receber entre 130 e 150 doações diárias para manter os estoques em níveis seguros”, explica.

As plaquetas são essenciais para pacientes hematológicos, oncológicos, em transplantes ou em cirurgias de grande porte, podendo salvar até quatro vidas por doação. A participação da população é fundamental, já que não há substituto para o sangue.

O Hemosul garante que a doação é simples, segura e rápida, podendo ser feita na unidade central ou nos postos de coleta da Santa Casa e do Hospital Regional. É necessário apresentar documento oficial com foto e estar em boas condições de saúde.

Subtítulo: Orientações para a primeira doação

Doadores devem ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 51 kg, descansar bem na noite anterior, fazer refeição leve e se manter hidratados. Homens podem doar até quatro vezes por ano e mulheres até três, respeitando os intervalos mínimos. Pessoas com doenças respiratórias devem aguardar recuperação antes de doar.