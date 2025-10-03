Hashioka se reúne com prefeito, secretários e vereadores de Bandeirantes

Na última sexta-feira (03), o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) se reuniu com o prefeito de Bandeirantes, Celso Abrantes (PSD), o vice-prefeito Marinho Serpa (PL), secretários e alguns vereadores. O encontro, que ocorreu no Paço Municipal foi marcado por uma conversa produtiva sobre as demandas locais, reforçando o compromisso do parlamentar em apoiar iniciativas que tragam melhorias para a população.

O deputado contou sobre sua trajetória e experiência como prefeito de Nova Andradina e parabenizou Celso pelo trabalho desenvolvido. “O segredo do sucesso, que modestamente eu falo é austeridade, dedicação e muito desejo de realizar. Celso é uma pessoa simples e com certeza isso que está fazendo, de colocar a mão na massa, é sinônimo de liderança. Eu não tenho dúvida que Bandeirantes vai viver um novo momento e um novo tempo sob seu comando, com sua equipe e com a Câmara dos Vereadores”.

Também participaram da reunião os vereadores, Zulene Diniz, Maísa Souza, Diego Gauber e Valdir Peres, e os secretários municipais: Ronaldo Correia, de Obras, Gestão Urbana e Habitação; Rosana Faria de Oliveira, à frente da pasta da Saúde; Francielly Leite, secretária de Assistência Social; Vagner Trindade, secretário de Administração; Josiane Gomes, secretária de Educação; Gediana Ribeiro, secretária de Desenvolvimento e Turismo; Júnior Mulari, presidente da Fundação de Esporte e Cultura, além de Josimar Cândido, diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bandeirante (Saae); Flávio Gomes, ex-prefeito; Everton langoski, chefe de gabinete; Eugênio Fernandes, assessor e Kallyane Silveira (União), suplente de vereador.