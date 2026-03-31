Hashioka se reúne com equipe da Prefeitura de São Gabriel e recebe convite para aniversário da cidade

O deputado estadual Roberto Hashioka (União) recebeu, na manhã desta terça-feira, 31, em seu gabinete na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), representantes da equipe municipal de São Gabriel do Oeste para uma reunião de alinhamento institucional e fortalecimento das demandas do município.



Participaram do encontro o assessor técnico do gabinete do prefeito, Francisco de Jesus Vieira, o diretor de Esporte, Damião Gonçalves Vieira, a diretora de Cultura, Laudiane Teixeira da Silva, e a secretária de Cultura, Ana Claudia Moreira Costa.



Durante a reunião, os representantes entregaram ao deputado um convite oficial para as comemorações dos 46 anos de emancipação político-administrativa de São Gabriel do Oeste, celebrados no próximo dia 12 de maio. A programação festiva é promovida pela administração municipal e marca mais um ano da trajetória de desenvolvimento da cidade.



Hashioka destacou que a agenda integra o trabalho contínuo de fortalecimento das relações institucionais com os municípios sul-mato-grossenses. “É um orgulho para nós receber o convite. E coloco o mandato à disposição para colaborar com as iniciativas que beneficiem a população de São Gabriel do Oeste”, afirmou o parlamentar.