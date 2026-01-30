Hamilton quebra recorde de Russell em Barcelona

Pré-temporada da F1 termina sem bandeiras vermelhas e com voltas rápidas

O último dia de testes da Fórmula 1 em Barcelona foi tranquilo, sem bandeiras vermelhas, e terminou com Lewis Hamilton registrando o tempo mais rápido da sessão, quebrando o ‘recorde’ de George Russell da quinta-feira passada. Oito das 11 equipes estiveram na pista, com pilotos como Lando Norris, Max Verstappen, Nico Hulkenberg, Sergio Pérez, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Fernando Alonso e Hamilton se revezando. Hamilton cravou 1min16s348 com pneus macios, superando o tempo de Russell de 1min16s4, enquanto Norris colocou a McLaren na casa de 1min16s, com 1min16s594.

Nos minutos finais, equipes como McLaren, Alpine, Haas e Ferrari buscaram simular corrida ou classificação, com a Ferrari garantindo a volta mais rápida de Hamilton e a McLaren testando pneus duros. Apenas Ferrari, McLaren e Mercedes marcaram tempos abaixo de 1min16s, mostrando que a pré-temporada ainda não define o desempenho real das equipes. O dia serviu para ajustes de carro, coleta de dados e trabalho aerodinâmico. Com os testes concluídos, o foco se volta para o início da temporada, onde Hamilton e Norris prometem brigar no topo, enquanto Verstappen, Pérez e Alonso podem surpreender nas primeiras corridas.