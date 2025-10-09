quinta-feira, 9/10/2025

Hamas anuncia cessar-fogo permanente em Gaza

Declaração ocorre após mediação internacional; acordo inclui libertação de prisioneiros e entrada de ajuda humanitária em Gaza

Milton
Publicado por Milton
Foto: MAYA LEVIN / AFP

O grupo terrorista Hamas declarou nesta quinta-feira (9) que chegou a um acordo com Israel para encerrar o conflito em Gaza, estabelecendo um cessar-fogo permanente. A informação foi dada por Khalil al-Hayya, líder do Hamas, que afirmou haver garantias dos Estados Unidos e países mediadores sobre o cumprimento do acordo.

Entre os termos está a libertação de 250 palestinos condenados à prisão perpétua em Israel, além de 1.700 prisioneiros detidos após os ataques de 7 de outubro. O acordo também prevê a entrada de ajuda humanitária em Gaza e a reabertura da passagem de Rafah, ponto estratégico na fronteira com o Egito.

Apesar do anúncio feito pelo Hamas, nem Israel nem os Estados Unidos emitiram comentários oficiais até o momento. O silêncio das autoridades levanta questionamentos sobre a efetividade e a real implementação dos termos acordados.

Na quarta-feira (8), o ex-presidente Donald Trump anunciou que as partes assinaram a primeira fase do plano de paz, prevendo a libertação dos reféns nos próximos dias. Segundo ele, os primeiros resgates devem ocorrer entre segunda e terça da próxima semana.

Enquanto isso, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu convocou uma reunião com seu gabinete para discutir o plano. Os ministros devem votar em breve uma resolução que formaliza os termos do cessar-fogo e a libertação dos reféns.

