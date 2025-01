Haitiano foi morto com golpes de barra de ferro e a pauladas na Mata do Jacinto

Foi identificado como Mardoche Borgelin, de 35, o homem que foi espancado até a morte, após se envolver em uma briga, em frente a um bar localizado na Rua Antônio Rahe, no bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande. Vítima era de nacionalidade haitiana.

Segundo informações preliminares, a vítima foi agredida com golpes de barra de ferro, pauladas e pedradas. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e constatou o óbito no local.

Polícia Militar esteve no local e pelo menos três pessoas foram detidas como suspeitas de envolvimento no crime. A informação é de que há mais envolvidos que estão foragidos.

A Polícia Civil também esteve no local e já deu início às investigações para apurar os motivos da briga e as circunstâncias que levaram ao homicídio.



fonte: topmidianews