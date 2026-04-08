Guarda Municipal prende homem após agressão a mulher indígena

Agressor é conduzido à delegacia e responderá por múltiplos crimes

Na noite de terça-feira (07), a Guarda Municipal de Dourados, por meio da Patrulha Maria da Penha, prendeu em flagrante Ricardo, 36 anos, acusado de agredir com uma corrente de metal uma mulher indígena de 49 anos, residente na Aldeia Jaguapiru, no Parque dos Ipês. A vítima apresentava dificuldades de locomoção e ferimentos nos braços e pernas, sendo socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital da Missão.

O agressor, que vive em situação de rua, foi reconhecido pela vítima e testemunha e profere ameaças de morte e insultos racistas. A ocorrência foi registrada na DEPAC e segue para investigação da Polícia Civil. Não havia vínculo entre os envolvidos. A ação rápida da Guarda Municipal evitou que o crime fosse ainda mais grave, reforçando a atuação da Patrulha Maria da Penha no combate à violência doméstica e de gênero.