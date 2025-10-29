Guarda Civil Metropolitana reforça segurança nos cemitérios para o Dia de Finados

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Campo Grande vai reforçar o efetivo e intensificar as ações de segurança nos três cemitérios públicos da Capital, Santo Amaro, Santo Antônio e São Sebastião (Cruzeiro), durante o feriado de Finados, no próximo domingo (2). A operação começa já nesta quinta-feira (30) e segue até o dia 2 de novembro, com patrulhamento preventivo e orientações à população.

No ano passado, cerca de 40 mil pessoas visitaram os cemitérios públicos durante o feriado. Neste ano, a expectativa é de que o público se divida entre o fim de semana e o feriado, com maior movimento a partir do sábado (1º).

Para garantir tranquilidade e fluidez nos acessos, a GCM vai mobilizar 86 agentes e 24 viaturas, entre carros, motos e um micro-ônibus, que estarão distribuídos em pontos estratégicos dentro e no entorno dos cemitérios. As equipes vão atuar na prevenção de ocorrências, controle do trânsito e apoio à população, com presença constante e reforço no período noturno.

Além do policiamento ostensivo, a Banda da Guarda Civil Metropolitana também participará das atividades, realizando apresentações musicais nos três cemitérios principais. O repertório contará com canções solenes e instrumentais que convidam à reflexão e prestam homenagem aos entes queridos.

Sobre o Plano de Ação

A operação, coordenada pela Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), será executada por meio de ordens de serviço específicas e contará com o apoio da Coordenadoria de Controle Operacional e Monitoramento Integrado (CCOP-MI).

Conforme o Plano de Ação, o objetivo é garantir um ambiente seguro e tranquilo para que as famílias possam fazer suas homenagens com respeito e paz. As equipes estarão presentes durante todo o período, atuando de forma preventiva e integrada.

Os trabalhos também abrangem o entorno dos cemitérios privados, reforçando a cobertura em toda a cidade. Após o encerramento das atividades, será divulgado um balanço final da operação, com dados sobre público, atendimentos e ocorrências registradas.

A programação de Finados prevê abertura dos portões às 7h da manhã e funcionamento até 18h30, com movimentação intensa durante todo o dia.