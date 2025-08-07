Gu Pereira, filho do empresário Beto Pereira do Comper, morre aos 39 anos em Campo Grande

Gustavo Barwinski Pereira, 39, filho do empresário Luiz Humberto Pereira, o Beto do Comper, morreu na tarde desta quinta-feira (7), em Campo Grande, após sofrer uma parada cardíaca em sua residência, localizada na região central da capital sul-mato-grossense.De acordo com informações preliminares, o episódio ocorreu por volta das 13h30. A família ainda não divulgou detalhes sobre o velório e o sepultamento.

Conhecido como Gu Pereira, Gustavo era presença frequente em eventos culturais e empresariais de Mato Grosso do Sul. Em 2017, integrou ações da Rota de Integração Latino-Americana (RILA). Já em 2023, foi recepcionado pelo DJ Alok durante apresentação na Expogrande, uma das maiores feiras agropecuárias do estado. Era filho de Silmara Denise Barwinski Pereira e de Beto Pereira, empresário conhecido no setor supermercadista da região Centro-Oeste.

fonte: acritica