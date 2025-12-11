Grupo de dança do CCI Vovó Ziza encerra o ano com vitória em campeonato estadual

Criado há mais de 20 anos, o Grupo de Dança Coreografada Fantasia, do Centro de Convivência do Idoso (CCI) Vovó Ziza, encerrou o ano conquistando o primeiro lugar na categoria de Dança Folclórica no Festival de Dança Coreografada da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul, considerado uma das competições mais importantes do estado voltadas para este público e que reuniu 179 idosos de 17 municípios.

A medalha de ouro conquistada pelo grupo, coordenado pela professora e bailarina Sônia Rolon, reafirma a importância das atividades socioeducativas e culturais desenvolvidas nas unidades da rede de Assistência Social do município.

A professora ressaltou que o prêmio transcende a vitória do próprio grupo. “Para nós, o mais importante foi representar não apenas o CCI, mas Campo Grande porque é uma competição que sempre participamos e nunca tínhamos conquistado o primeiro lugar”, declarou.

A coreografia que levou o Grupo Fantasia ao topo foi escolhida, segundo Sônia, “pela beleza do ritmo” e para mostrar que “existe sensualidade também na terceira idade”. A apresentação vencedora foi um medley musical das canções “Vivir” e “Bailando” de Enrique Iglesias, unindo o ritmo espanhol flamenco com o gingado latino.

A criação da coreografia foi um processo longo, exigindo cerca de seis meses de ensaios. Embora a ideia inicial seja da professora Sônia, ela conta que o processo se transformou em uma criação coletiva, com as bailarinas contribuindo com ideias, acessórios e figurinos.

A história do grupo remonta mais de 20 anos, quando Sônia Rolon deu início ao primeiro grupo municipal de dança coreografada da terceira idade, que na época funcionava no Horto Florestal. “Depois daí explodiu a dança coreografada em todos os lugares para terceira idade,” recorda a professora, formada em Artes Cênicas com pós-graduação em dança e tem no currículo, cursos específicos sobre o trabalho com a terceira idade. “O importante é adaptar as coreografias ao ritmo e ao limite de cada bailarina”, pontuou.

Experiências

O grupo é conhecido por sua paixão pelo palco, por isso recebe com frequência convites para se apresentar no interior e em outros estados. Recém-chegada ao grupo, a bailarina Maria Melo Reis Dantas, de 67 anos, comenta o impacto da dança no bem-estar, destacando a necessidade de movimentar o corpo para manter o equilíbrio emocional. Ela também ressaltou a importância do convívio social no CCI Vovó Ziza, que oferece diversas atividades como hidroginástica, pilates e jogos, contribuindo para a qualidade de vida e combatendo o isolamento social.

A aposentada revela que teve a oportunidade de dançar com o renomado coreógrafo Carlinhos de Jesus no Maturi Show em Bonito, evento sobre a terceira idade que reúne países do Mercosul. “Foi uma alegria imensa, cada apresentação é uma emoção diferente”, disse.

Já Arilda Riquelme da Silva Antunes, 77 anos, está no grupo desde o início. Ela conta que no início era preciso passar por um teste para integrar o elenco, mas com a popularização das atividades de dança na gestão, a participação ficou mais democrática.

“Fico ansiosa esperando pelos ensaios durante a semana, é um orgulho representar nossa cidade por meio da dança”, disse a bailarina que também é a sonoplasta do grupo e responsável por mixar as músicas que são coreografadas. “Pedi para um rapaz que trabalhava no CCI me explicar e aprendi rapidinho. Faço por amor”, disse.

Projetos

Com um histórico de apresentações internacionais e interestaduais, tendo se apresentado no Rio Grande do Sul e até mesmo na divisa entre o Paraguai e a Argentina, o Grupo Fantasia já planeja o futuro, mas por enquanto Sônia faz segredo sobre o novo trabalho.

Enquanto isso, o grupo mantém a rotina de ensaios três vezes por semana, focados na preparação física e psicológica. “Cada apresentação é uma emoção diferente porque nosso foco é divulgar a cultura da nossa Capital, concluiu Sônia.