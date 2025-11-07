Grande final do Amadorzão LEDA promete emoção e gols neste domingo

A emoção do futebol amador chega ao seu ponto máximo neste domingo (9), com a grande final do 21º Campeonato da Liga Esportiva Douradense de Amadores Amadorzão LEDA. A decisão será às 15h, no tradicional Estádio Napoleão Francisco de Souza, popularmente conhecido como estádio da LEDA.

Em campo estarão C.A Dallas e Luster’s F.C, dois clubes em busca de um título inédito. O C.A Dallas chega à segunda final da competição, após ficar com o vice-campeonato em 2023, enquanto o Luster’s F.C disputa sua primeira decisão na história do torneio.

A edição 2025 do Amadorzão tem sido uma das mais equilibradas dos últimos anos, reunindo equipes de várias cidades da região. A expectativa é de casa cheia e clima de festa nas arquibancadas, com as torcidas prometendo um espetáculo também fora de campo.

A grande final será transmitida ao vivo pelo Canal YouTube Rômulo Anunciação e pelo Facebook do site Dourados Esportivo, com narração do próprio Rômulo, conhecido pelo “vapô”.