sexta-feira, 21/11/2025

Governo federal comemora redução parcial de tarifas agrícolas

Publicado por Milton
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quinta-feira (20), que a retirada parcial da tarifa de 40% sobre produtos brasileiros representa um passo relevante para a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. Lula destacou que a decisão anunciada por Donald Trump não atende a todas as demandas do país, mas sinaliza um início concreto de entendimento entre as duas nações.
Em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente agradeceu ao líder norte-americano e mencionou a intenção de “zerar qualquer celeuma” política ou comercial.

A declaração foi feita ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pouco antes de Lula embarcar para a África do Sul.
Trump, por sua vez, afirmou ter tomado a decisão após conversa telefônica com Lula, na qual concordaram em avançar nas negociações previstas no decreto executivo norte-americano.

Entre os produtos beneficiados estão café, frutas tropicais, cacau, especiarias e carne bovina, segundo comunicado da Casa Branca.
O Itamaraty celebrou o gesto e reforçou que o Brasil manterá o diálogo para consolidar a redução tarifária e fortalecer relações diplomáticas.

