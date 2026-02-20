Governo de MS intensifica ações de prevenção a incêndios florestais

O Governo de Mato Grosso do Sul inicia a preparação da Operação Pantanal 2026 com foco na prevenção e combate a incêndios no Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica. O CBMMS realiza manutenção de equipamentos, testes de drones com sensor térmico e treinamento das equipes. Bases avançadas são reativadas em pontos estratégicos e brigadas de incêndio instaladas em propriedades rurais, garantindo resposta rápida aos focos de calor. A prática de queima prescrita em parques estaduais visa reduzir riscos e preservar flora e fauna.

Em janeiro, incêndios atingiram áreas do Pantanal do Rio Negro, Serra de Bodoquena e Nabileque, impulsionados pela vegetação recuperada e baixa pluviometria. O fenômeno El Niño aumenta o risco de novos focos ao elevar temperatura e alterar chuvas, tornando a operação essencial para rápida atuação em todo o estado. A integração de tecnologia, aeronaves e bases terrestres permite monitoramento e combate eficientes.

O CBMMS reforça a capacitação dos militares e a manutenção de materiais, buscando minimizar danos ambientais e proteger comunidades locais. O planejamento estratégico já mostra resultados positivos, com redução de áreas queimadas em ações anteriores.