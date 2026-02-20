sábado, 21/02/2026

Governo de MS intensifica ações de prevenção a incêndios florestais

Operação Pantanal 2026 mobiliza equipes e tecnologia para proteger biomas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Bruno Rezende, Secom/MS

O Governo de Mato Grosso do Sul inicia a preparação da Operação Pantanal 2026 com foco na prevenção e combate a incêndios no Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica. O CBMMS realiza manutenção de equipamentos, testes de drones com sensor térmico e treinamento das equipes. Bases avançadas são reativadas em pontos estratégicos e brigadas de incêndio instaladas em propriedades rurais, garantindo resposta rápida aos focos de calor. A prática de queima prescrita em parques estaduais visa reduzir riscos e preservar flora e fauna.

Em janeiro, incêndios atingiram áreas do Pantanal do Rio Negro, Serra de Bodoquena e Nabileque, impulsionados pela vegetação recuperada e baixa pluviometria. O fenômeno El Niño aumenta o risco de novos focos ao elevar temperatura e alterar chuvas, tornando a operação essencial para rápida atuação em todo o estado. A integração de tecnologia, aeronaves e bases terrestres permite monitoramento e combate eficientes.

O CBMMS reforça a capacitação dos militares e a manutenção de materiais, buscando minimizar danos ambientais e proteger comunidades locais. O planejamento estratégico já mostra resultados positivos, com redução de áreas queimadas em ações anteriores.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Segurança no campo: regras para uso de EPIs no trabalho rural

Milton - 0
Chapéu e capacete devem ser utilizados conforme análise de riscos A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) divulgou nota técnica sobre o uso...
Leia mais

CHAPADÃO DO SUL: Transporte escolar, confira horários, rotas e pontos de embarque.

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, informa à população os horários, rotas e pontos de embarque do transporte...
Leia mais

Centro de Triagem de Três Lagoas se torna referência no atendimento de animais silvestres da região

ANELISE PEREIRA - 0
Um tamanduá-bandeira atropelado e em estado grave foi um dos primeiros animais silvestres a dar entrada no Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS)...
Leia mais

UCP-PJC celebra formatura histórica de 300 novos médicos

Milton - 0
Evento destacou resiliência dos formandos e anunciou novos projetos institucionais A Universidade Central do Paraguai (UCP), campus Pedro Juan Caballero, celebrou a formatura de 280...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia