Gibiteca encanta público na estreia da Bienal Pantanal

A primeira edição da Bienal Pantanal do Livro, em Campo Grande, teve início com grande destaque para o vereador Ronilço Guerreiro, referência nacional em projetos de incentivo à leitura. Criador da Gibiteca Mais Cultura, ele levou para a feira um espaço interativo que rapidamente se tornou um dos mais visitados do evento.

Colorido, acessível e repleto de atividades como leitura de gibis, contação de histórias e troca de livros, o estande da Gibiteca atraiu principalmente crianças e famílias. Guerreiro ressaltou que o objetivo é despertar o amor pelos livros de maneira lúdica e inclusiva.

Durante a abertura oficial, o governador Eduardo Riedel fez questão de homenagear o vereador. “Onde não tem biblioteca, tem o Ronilço com seus livros e gibis”, disse, destacando a presença constante do parlamentar em comunidades carentes.

A Bienal Pantanal segue com programação intensa até o final de semana, reunindo literatura, cultura e educação em um só lugar. Guerreiro convida todos a vivenciarem esse universo encantador da leitura.