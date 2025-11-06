quinta-feira, 6/11/2025

Gianni Nogueira visita Batalhão da PM Rural e reforça importância da corporação para o homem do campo

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A vice-prefeita de Dourados Gianni Nogueira visitou nesta quarta-feira (5) o Batalhão de Polícia Militar Rural (BPMRu), em Campo Grande, onde foi recebida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Coronel PM Renato dos Anjos Garnes, e pelo Comandante do BPMRu, Tenente-Coronel PM Maurício.

Durante a visita, Gianni destacou a importância do trabalho desempenhado pela Polícia Militar Rural, reconhecendo o empenho dos policiais que atuam diariamente para garantir a segurança das famílias e propriedades rurais em todo o Estado.

“O produtor rural precisa ter a tranquilidade de plantar, colher e investir com segurança. O trabalho da Polícia Militar Rural é fundamental para garantir a paz no campo e a proteção de quem faz o Mato Grosso do Sul crescer”, afirmou Gianni.

O BPMRu é um policiamento especializado no meio rural, atuando em grandes áreas produtivas, assentamentos e regiões de fronteira. O batalhão tem sido decisivo no combate a furtos de maquinários, defensivos agrícolas e rebanhos, além de reforçar a prevenção a crimes ambientais e ao tráfico de drogas nas zonas rurais.

A segurança no campo é uma das pautas que Gianni Nogueira defende, com o objetivo de fortalecer a presença do Estado nas áreas rurais, proteger o produtor e garantir condições de trabalho mais seguras para quem move o agronegócio sul-mato-grossense.

“A segurança no campo é sinônimo de desenvolvimento. O agronegócio precisa de apoio, e a Polícia Militar Rural é um verdadeiro guardião da vida, do progresso e da segurança do nosso Estado”, finalizou Gianni.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Chapadão do Sul avança em transparência e planejamento com capacitação sobre o Plano de Contratações Anual

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Chapadão do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Administração e da Gerência de Compras, em parceria com o SEBRAE/MS, promoveu...
Leia mais

Vereadores cobram respostas sobre operação tapa-buracos

Milton - 0
A Comissão de Obras da Câmara Municipal de Campo Grande realizou reunião com representantes do Executivo para discutir a operação tapa-buracos, alvo de reclamações...
Leia mais

Vereador Veterinário Francisco homenageia mulheres que transformam vidas por meio da saúde e do esporte

ANELISE PEREIRA - 0
durante a 63ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Veterinário Francisco prestou uma Moção de Congratulação a duas mulheres que...
Leia mais

Assalto milionário em Katueté

Milton - 0
O Ministério Público confirmou que os assaltantes que atacaram o banco Itaú em Katueté, no departamento de Canindeyú, conseguiram roubar US$ 910.000, segundo o...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia