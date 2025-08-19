Gestão de Coronel David garante reforço no efetivo da Polícia Militar em municípios de MS

A terça-feira foi tensa no CT Rei Pelé. Um grupo de torcedores organizados do Santos invadiu o centro de treinamento para protestar contra a goleada de 6 a 0 sofrida diante do Vasco, no último domingo, pelo Brasileirão. Com rojões e gritos de revolta, os torcedores quebraram um dos portões de acesso e chegaram à área onde os jogadores estacionam seus carros.

Durante a invasão, o camisa 10 Neymar, que se recupera de lesão e treina no clube, conversou com os torcedores e tentou acalmar os ânimos: “Estamos tentando mudar as coisas”, afirmou o craque. O diretor de futebol Alexandre Mattos e outros atletas também participaram do diálogo.

A reapresentação do elenco marcou o início de uma semana decisiva para o Santos, que ainda não tem um treinador confirmado para o jogo contra o Bahia, no domingo. Enquanto isso, Matheus Bachi comandará o time interinamente.