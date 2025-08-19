terça-feira, 19/08/2025

Gestão de Coronel David garante reforço no efetivo da Polícia Militar em municípios de MS

Atacante e diretor Alexandre Mattos dialogam com torcedores organizados após invasão ao CT Rei Pelé; jogadores também foram cobrados por reação imediata.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

A terça-feira foi tensa no CT Rei Pelé. Um grupo de torcedores organizados do Santos invadiu o centro de treinamento para protestar contra a goleada de 6 a 0 sofrida diante do Vasco, no último domingo, pelo Brasileirão. Com rojões e gritos de revolta, os torcedores quebraram um dos portões de acesso e chegaram à área onde os jogadores estacionam seus carros.

Durante a invasão, o camisa 10 Neymar, que se recupera de lesão e treina no clube, conversou com os torcedores e tentou acalmar os ânimos: “Estamos tentando mudar as coisas”, afirmou o craque. O diretor de futebol Alexandre Mattos e outros atletas também participaram do diálogo.

A reapresentação do elenco marcou o início de uma semana decisiva para o Santos, que ainda não tem um treinador confirmado para o jogo contra o Bahia, no domingo. Enquanto isso, Matheus Bachi comandará o time interinamente.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

BONITO: Prefeitura entrega novo ônibus escolar para garantir transporte dos alunos.

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Bonito realizou, na manhã desta terça-feira (19), a entrega de um novo ônibus escolar à Secretaria Municipal de Educação. A cerimônia...
Leia mais

São Gabriel d´Oeste: Mara Caseiro pede recursos para reduzir fila de cirurgias eletivas

ANELISE PEREIRA - 0
A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) apresentou, indicação ao governador Eduardo Riedel e ao secretário de Estado de Saúde, Maurício Corrêa, solicitando a destinação...
Leia mais

As Dez Mais

Milton - 0
Quarta, 13 de agosto de 2025. Hoje é o Dia do Psiquiatra Manchetes do dia: CORREIO DO ESTADO: “Empresa de alimentação acusa calote de 663 mil da...
Leia mais

DOURADOS: Prefeitura e conselho de alimentação escolar unem esforços por merenda de qualidade.

ANELISE PEREIRA - 0
O secretário municipal de Educação, Nilson Francisco da Silva, se reuniu com os novos membros do Conselho de Alimentação Escolar para colocar a pasta...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia