Gerson participa da posse da nova presidência da UCV-MS e defende união e diálogo para o desenvolvimento de MS

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado estadual Gerson Claro (PP), participou nesta sexta-feira (23) da cerimônia de posse do vereador de Dourados, Daniel Júnior, como novo presidente da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCVMS). O evento, realizado no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), contou com a presença do governador Eduardo Riedel, parlamentares da bancada federal, deputados estaduais e dezenas de vereadores de municípios do interior do Estado.

Durante discurso, Gerson destacou o papel estratégico dos vereadores na construção de políticas públicas e na representatividade popular. “Temos que falar com autoridade enquanto representantes do povo. É importante que o povo tenha voz. O prefeito fala em nome do município enquanto instituição, o Tribunal de Justiça regula as relações da sociedade, mas a verdadeira voz do povo está na dedicação dos vereadores, dos deputados e do Parlamento”, afirmou.

Ao parabenizar o novo presidente da entidade, o deputado destacou a importância de superar disputas eleitorais em prol da união. “A tarefa dos vereadores agora é promover a união. O processo eleitoral acabou. A partir de agora, é tempo de diálogo e de busca conjunta pelo desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Precisamos de todos. Essa nova fase da UCVMS deve refletir o clima de consenso e de construção que estamos levando adiante no Estado”, disse.

O deputado também relembrou sua experiência à frente do processo de unificação da Assomasul, reforçando que momentos de disputa exigem líderes com capacidade de conciliação. “Quem vence uma eleição precisa ter a virtude de unir. A palavra ‘união’ está no nome da instituição, mas as palavras ‘diálogo’ e ‘desenvolvimento’ devem estar presentes em cada ação”, completou.

Ao encerrar seu discurso, o parlamentar reafirmou o compromisso da Assembleia Legislativa com os vereadores e com o municipalismo. “Nosso compromisso é com o desenvolvimento, com a justiça social, com um Mato Grosso do Sul desenvolvido e sem deixar ninguém para trás. Vamos continuar construindo pontes entre o Parlamento Estadual, os vereadores, os prefeitos e o Governo do Estado. O consenso é sempre melhor do que a briga, e é nele que construiremos esse novo Mato Grosso do Sul”, concluiu.