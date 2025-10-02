Gerson Claro visita obras da ponte internacional que integra a Rota Bioceânica

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Gerson Claro, participou nesta quinta-feira (2) da visita técnica às obras da Ponte Internacional sobre o Rio Paraguai, em Porto Murtinho. A estrutura faz parte da Rota Bioceânica, um corredor logístico que ligará o Brasil ao Oceano Pacífico, passando pelo Paraguai, Argentina e Chile. O projeto é visto como um dos maiores marcos de integração e desenvolvimento na América do Sul.

Além de Gerson, estiveram presentes autoridades como o governador Eduardo Riedel, a ministra Simone Tebet e o presidente paraguaio Santiago Peña. A obra, com cerca de 80% concluída, tem previsão de entrega para 2026 e deve impulsionar o transporte de cargas, o turismo e a geração de empregos na região.

Gerson destacou a importância estratégica do empreendimento para Mato Grosso do Sul, ressaltando o papel do Legislativo no fortalecimento das parcerias que visam o crescimento econômico sustentável do estado. A ponte promete colocar Mato Grosso do Sul como protagonista no comércio internacional e abrir novas oportunidades para a produção local.