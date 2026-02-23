terça-feira, 24/02/2026

Segunda etapa do Programa Voucher Desenvolvedor começa com 117 vagas em cinco cidades

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Com formação estratégica na área de tecnologia da informação e amplas oportunidades no mercado de trabalho, o Programa Voucher Desenvolvedor inicia mais uma etapa de qualificação em Mato Grosso do Sul através do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

Os participantes começam a preparação recebendo orientações sobre a estrutura da formação, carga horária de 1.200 horas e perspectivas de atuação profissional. O momento também é destinado ao esclarecimento de dúvidas sobre o conteúdo programático e o funcionamento das turmas. A ação iniciada na quinta-feira (19), integra o processo seletivo do Programa Senac de Gratuidade (PSG) em parceria com o Governo do Estado.

O secretário-executivo de Qualificação Profissional e Trabalho, Esaú Aguiar, realizou a apresentação institucional do Programa Voucher Desenvolvedor II. Enfatizou o crescimento do setor de desenvolvimento de sistemas, a alta demanda por profissionais qualificados e as possibilidades de inserção e ascensão profissional na área de tecnologia da informação.

Esaú Aguiar ressaltou ainda que iniciativas como o programa ampliam o acesso à qualificação gratuita e fortalecem a empregabilidade dos participantes, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico e social do Estado.

Em Campo Grande, estão sendo ofertadas 31 vagas, distribuídas entre os períodos vespertino. A classificação dos candidatos será definida com base no desempenho obtido no teste de raciocínio lógico, do maior para o menor resultado, até o preenchimento total das vagas disponíveis.

Além da capital, o programa também está sendo realizado em Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas. Ao todo, conforme o edital, estão sendo ofertadas 117 vagas em todo o Estado de Mato Grosso do Sul.

O Programa Voucher Desenvolvedor II tem como objetivo ampliar o acesso à formação técnica de qualidade na área de desenvolvimento de sistemas, oportunizando qualificação profissional gratuita para estudantes do ensino médio e egressos. A iniciativa fortalece a formação de novos profissionais de tecnologia no Estado, contribuindo para o atendimento às demandas do mercado de trabalho e para o desenvolvimento econômico regional.

Ele integra o MS Qualifica (Plano de Qualificação Profissional para a Produtividade e o Emprego em Mato Grosso do Sul). O objetivo do Governo do Estado é promover a qualificação de profissionais e estudantes (rede pública) em áreas que estejam em plena ascensão no mercado de trabalho e ao mesmo com uma demanda de vagas, que só não são preenchidas por falta de capacitação. Na primeira edição 238 alunos concluíram o curso.

