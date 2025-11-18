Gerson Claro destaca caráter público das emendas parlamentares

quarta-feira, 19/11/2025

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro (PP), participou nesta terça-feira (18) da apresentação do cronograma das emendas parlamentares de 2026, que totalizam R$ 96 milhões, sendo R$ 4 milhões para cada parlamentar.

O encontro reforçou o compromisso da Assembleia com a transparência e com a destinação social desses recursos, envolvendo também o vice-governador José Carlos Barbosa, o secretário da Casa Civil, Walter Carneiro, e demais parlamentares estaduais.

Gerson Claro enfatizou que as emendas não pertencem aos deputados, mas representam investimentos diretos na população, e destacou que não há distinção entre partidos na aplicação desses valores.

“Emenda é para atender a população e o deputado faz apenas a indicação. O governo realiza o pagamento nas entidades e municípios indicados”, explicou o presidente da ALEMS.

Para 2026, cerca de R$ 60 milhões serão aplicados na saúde, visando ampliar o atendimento e fortalecer serviços em todo o Estado.

O parlamentar também comentou sobre a execução das emendas de 2025, informando que aproximadamente 75% já foram pagas e que

