Gerson Claro defende melhorias no atendimento às vítimas de violência doméstica

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul está pronta para receber projetos que busquem aprimorar o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. O deputado Gerson Claro, presidente da ALEMS, destacou que a criação do Batalhão Maria da Penha e a revisão dos protocolos de atendimento são medidas urgentes após a morte da jornalista Vanessa Ricarte, vítima de feminicídio.

Durante uma reunião com representantes de diversas instituições, Claro ressaltou a necessidade de aperfeiçoar a segurança e o acolhimento das vítimas. Entre as inovações discutidas estão a revisão do protocolo de atendimento, que garantirá escolta policial quando necessário, e a possibilidade de a Polícia Militar entregar mandados judiciais.

O presidente da ALEMS enfatizou que, apesar das políticas públicas de segurança já eficazes em Mato Grosso do Sul, é essencial continuar a evolução do sistema para oferecer mais proteção às mulheres. Em 2024, o Estado registrou 20 mil boletins de ocorrência e 5 mil medidas protetivas. Só em 2025, já são 1.300 boletins de violência doméstica.