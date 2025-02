Geraldo Resende entrega ambulâncias para 11 municípios de MS

O deputado federal Geraldo Resende (PSDB-MS) comemorou a entrega de 11 novas ambulâncias para municípios de Mato Grosso do Sul, realizada em evento em Campo Grande na terça-feira (25). A ação, parte do programa “Acolhe MS”, busca melhorar o atendimento de saúde, especialmente em regiões distantes e com infraestrutura limitada. As ambulâncias foram adquiridas com recursos viabilizados pela bancada federal, que somaram cerca de R$ 3,5 milhões, por meio do Ministério da Saúde.

Os veículos foram destinados aos municípios de Jateí, Sete Quedas, Mundo Novo, Anaurilândia, Douradina, Deodápolis, Santa Rita do Pardo, Itaquiraí, Ivinhema, Vicentina e Camapuã. Cada ambulância conta com equipamentos modernos para atender situações de urgência e emergência. Resende destacou a importância do transporte rápido para salvar vidas, principalmente em cidades com dificuldades de acesso a serviços de saúde.

O deputado também ressaltou a parceria entre o Governo do Estado, as prefeituras e a bancada federal para aprimorar a infraestrutura da saúde no estado. A entrega é um avanço significativo para a melhoria do atendimento médico à população de Mato Grosso do Sul.