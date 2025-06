Geraldo Resende anuncia a conquista de três novos aceleradores lineares para o Mato Grosso do Sul

Os aparelhos de radioterapia são fruto de gestão política do parlamentar no Ministério da Saúde e prometem transformar a oncologia do Estado

Brasília – A semana foi de vitórias maiúsculas para pacientes oncológicos que procuram tratamento no Mato Grosso do Sul. É que o deputado federal Geraldo Resende (PSDB-MS) conquistou mais um Acelerador Linear para fortalecer a rede de atendimento de pacientes no Estado. O aparelho de radioterapia chega amanhã (13) ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Ele se soma ao novo acelerador linear do Hospital do Câncer de Campo Grande – Alfredo Abrão – que já tem repasse programado pelo Governo Federal para esta sexta-feira, além do terceiro aparelho de radioterapia para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Três Lagoas. São três novos e modernos aceleradores lineares conquistados, graças ao trabalho forte do deputado Geraldo Resende, conhecido também como “o homem da vacina” e, agora, como “o federal da saúde”.

Nesta sexta-feira, o Acelerador Linear Clinac CX, da fabricante norte-americana Varian, será entregue ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. O equipamento de última geração chega em boa hora para pacientes em tratamento contra o câncer no Estado. Ele é capaz de produzir feixes de raios-x e elétrons de alta energia, utilizados no tratamento de diversos tipos de tumores, tanto benignos quanto malignos, além de lesões de pele. A aquisição do equipamento no valor de R$ 16,3 milhões faz parte do Plano de Expansão da Radioterapia do Sistema Único de Saúde (PER-SUS) e contou com gestão e articulação política do deputado federal Geraldo Resende (PSDB-MS), que trabalhou muito para conquistar o aparelho. O recurso abrange todas as etapas do projeto — desde a elaboração técnica e execução das obras do bunker até a aquisição do equipamento e a supervisão da sua instalação.



A chegada antecipada do aparelho é uma notícia importante, mesmo antes da conclusão das obras de adequação que irá abrigá-lo no Hospital. Apesar de estar com 75% das obras do prédio (bunker) já executadas, tudo já era para estar pronto há dois anos. Porém, a obra acabou sendo judicializada e, portanto, paralisada. Com o retorno das obras, a previsão é de que a obra seja finalizada em novembro. Enquanto isso, técnicos do Ministério da Saúde vão a Campo Grande para realizar uma vistoria técnica de rotina na próxima semana. Após o término do bunker, será cumprido o protocolo de instalação dos equipamentos, testes e segurança. A previsão para entrar em funcionamento é para o início de 2026, segundo o cronograma do próprio Hospital Regional.

“A chegada deste novo acelerador linear representa uma grande conquista para os pacientes com câncer em nosso Estado. É um avanço especialmente importante para quem ainda aguarda na fila por tratamento ou precisa se deslocar para outros estados em busca de atendimento. Estamos transformando essa realidade radicalmente para que o cidadão receba cuidado e acolhimento aqui mesmo, perto de casa”, destacou o deputado Geraldo Resende.

Segundo a Portaria SAES/MS nº 688/2023, do Ministério da Saúde, o novo acelerador linear permitirá a realização de até 1.200 novos tratamentos por ano. A ampliação representa um avanço significativo na qualidade do atendimento oncológico, aprimorando desde o diagnóstico até a internação e o tratamento clínico dos pacientes no Hospital Regional.

Segundo acelerador Linear já tem repasse garantido nesta sexta

Nesta sexta-feira (13), o Hospital de Câncer de Campo Grande – Alfredo Abrão vai receber R$ 10,5 milhões para compra do novo aparelho de radioterapia, enquanto o hospital entra com a contrapartida 1,2 milhão. Ele substituirá o atual, que já tem 30 anos, e está com tecnologia obsoleta. O repasse do Ministério da Saúde também será realizado após gestões políticas e cobranças insistentes do deputado Geraldo Resende em Brasília. O Hospital do Câncer de Campo Grande, que é responsável por 72% dos atendimentos oncológicos do Mato Grosso do Sul e realiza 17 mil procedimentos por mês em pacientes oncológicos do Sistema Único de Saúde (SUS). O novo aparelho possibilitará o aumento da oferta de atendimento de pacientes oncológicos.

“Estive nesta quarta-feira com a diretoria responsável pelos pagamentos do Ministério da Saúde. Foi assegurado o repasse do dinheiro para a compra do equipamento até o fim da semana, o que é uma excelente notícia para o Hospital de Câncer de Campo Grande, que tem lutado junto comigo há muito tempo para viabilizar este novo aparelho de radioterapia”, afirmou Geraldo Resende.

De acordo com o Ministério da Saúde, atualmente, 92 serviços estão contemplados no PER-SUS. Dessa relação, 28 projetos são classificados como ampliação e 44 como novas construções.

Radioterapia em breve em Três Lagoas

O terceiro acelerador linear será instalado no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, do município de Três Lagoas. A instituição de saúde vai apresentar a documentação no Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) do Ministério da Saúde nesta quinta-feira. Quando os documentos forem aprovados, o Hospital passa a conseguir captar recursos para comprar o aparelho. Paralelamente a essa etapa, o deputado Geraldo Resende já destinou R$ 6 milhões de emenda parlamentar e o Governo do MS entrou com mais R$ 2 milhões para adiantar na construção do bunker necessário para abrigar o novo aparelho de radioterapia. Os projetos já foram apresentados e estão em análise avançada no Governo do Estado.

Três Lagoas está situada no Leste do Estado e a 330 km de distância de Campo Grande. O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora é a única referência para 13 municípios próximos da região, o que corresponde a 500 mil habitantes, que hoje vivem num vazio regional para radioterapia e acabam recorrendo à capital ou a São Paulo em busca de atendimento em radioterapia.

Plano de Expansão no MS poderia ser maior e melhor

Apesar da boa notícia da conquista de três novos aceleradores lineares para o enfrentamento do câncer no Estado, o deputado Geraldo Resende disse que o plano de expansão de radioterapia poderia ter sido melhor, se o Hospital Evangélico de Dourados não tivesse perdido prazos por descaso e se o Hospital Universitário da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul tivesse cadastrado no Ministério da Saúde anos atrás.

“Seriam mais dois aparelhos importantes em funcionamento e que ajudariam muito os pacientes oncológicos que tem pressa para buscar tratamento e a sonhada cura da doença. Apesar desses contratempos e descasos, aos poucos, estamos mudando radicalmente o quadro da oncologia no Mato Grosso do Sul.”, finalizou Geraldo Resende.