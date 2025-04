Gasolina E30: o que muda com o novo combustível

O Brasil está se preparando para a chegada do E30, uma nova mistura de gasolina com 30% de etanol anidro. O Ministério de Minas e Energia (MME) divulgou o relatório final de um estudo desenvolvido pelo Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), que atesta a viabilidade do novo combustível. A pesquisa não identificou impactos negativos no desempenho dos veículos, no consumo de combustível ou nas emissões.

A alteração na mistura de etanol visa fortalecer a política energética do Brasil e contribuir para a transição energética global, sem prejudicar o consumidor. O aumento do etanol na gasolina, de 27% para 30%, está em conformidade com a Lei do Combustível do Futuro (14.993/24), que busca ampliar o uso de biocombustíveis e reduzir as emissões de carbono. O ministro Alexandre Silveira destacou a importância desse avanço, alinhando a produção de combustíveis ao compromisso do país com a sustentabilidade. A expectativa é que a nova gasolina chegue aos postos em breve, trazendo um impacto positivo para o setor de biocombustíveis.