sexta-feira, 5/09/2025

“Gás do Povo”: governo lança programa que distribuirá botijões gratuitos

Iniciativa atenderá famílias de baixa renda com distribuição direta de botijões nas revendas credenciadas; previsão é entregar 65 milhões de unidades por ano.

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Lula lançou nesta quinta-feira (4) o programa Gás do Povo, que vai distribuir gratuitamente botijões de gás a cerca de 15,5 milhões de famílias de baixa renda. A medida provisória que institui o programa já está em vigor e será enviada ao Congresso Nacional para votação em até 120 dias.

O programa começa a operar no dia 30 de outubro e substitui o Auxílio Gás. A distribuição será feita diretamente nas revendas credenciadas pelo governo, sem repasse em dinheiro, o que promete mais transparência e controle.

Terão direito ao benefício famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda per capita de até meio salário mínimo, com prioridade para quem recebe o Bolsa Família. A quantidade de botijões por ano será definida conforme o tamanho da família.

Segundo o governo, o Gás do Povo será financiado com recursos já previstos no orçamento. Só em 2025, serão investidos R$ 3,57 bilhões.

