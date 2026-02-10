terça-feira, 10/02/2026

Funsat oferece 1.074 vagas de emprego em 102 profissões nesta terça-feira

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza, nesta terça-feira (10), 1.074 oportunidades de emprego em 102 profissões diferentes na Agência de Empregos, resultado da intermediação de 111 empresas de Campo Grande.

Entre as vagas ofertadas, destacam-se: açougueiro (5 postos), alimentador de linha de produção (15), auxiliar de cozinha (22), conferente de carga e descarga (2), fiscal de prevenção de perdas (15), perfumista (5) e repositor de mercadorias (36).

Para quem não possui experiência, há 758 oportunidades, incluindo 10 vagas temporárias de garçom. Outras funções disponíveis incluem auxiliar administrativo (10), auxiliar de estoque (6), empacotador à mão (10), pedreiro (7), servente de pedreiro (6) e vendedor interno (2), entre outras 54 atividades.

Para o público PCD (pessoas com deficiência), estão disponíveis 93 vagas em quatro funções: auxiliar de confecção (80), vigilante (10), auxiliar de limpeza (2) e auxiliar de linha de produção (1). Informações detalhadas sobre cada vaga podem ser obtidas no Guichê 1 da Agência de Empregos.

A Funsat atende em dois endereços em Campo Grande:

  • Centro: Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória
  • Polo Moreninhas: Rua Anacá, 699 – Região das Moreninhas

Mais informações pelo telefone: (67) 4042-0585, ramal 5837.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

