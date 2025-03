Funsat divulga 1.936 oportunidades de emprego na quinta-feira

A Prefeitura de Campo Grande, anuncia por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), a intermediação em 1.936 vagas de emprego formal. Ao todo, 211 empresas da Capital divulgam oportunidades de 154 profissões diferentes.

Na lista há vagas de contratação para açougueiro (14 vagas), ajudante de açougueiro (3 vagas), armador de ferros (15 vagas), atendente de padaria (23 vagas), auxiliar contábil (1 vaga), auxiliar de limpeza (89 vagas), auxiliar nos Serviços de Alimentação (155 vagas), carpinteiro (95 vagas), eletricista de manutenção em geral (4 vagas), magarefe (40 vagas), operador de caixa (152 vagas), entre outras.

Vale destacar ainda, as 1.164 oportunidades de perfil aberto, disponíveis também para quem estiver com o cadastro em dia na Fundação. Dessa relação, que envolve 59 atividades, destaques como as buscas por auxiliar de cozinha (11 vagas), cuidador de idosos (3 vagas), organizador de eventos (3 vagas), porteiro (2 vagas), repositor em supermercados (165 vagas), e ainda quatro vagas para trabalhador da suinocultura. Recrutamentos desta modalidade, que não exigem experiência para o ingresso imediato!

Há ainda, na Agência do órgão, 16 seleções exclusivas ao público PCD (Pessoa com Deficiência). Triagem que abrangem cinco atividades, assistente administrativo (1), auxiliar de estoque (1), atendente de lojas (2), repositor de mercadorias (2), e para operador de Telemarketing Ativo e Receptivo (10).

Tenha mais informações na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, ou pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800.