Funsat convoca cadastrados do Primt

Por meio de publicação extra do Diogrande, desta sexta-feira (6), a Funsat (Fundação Social do Trabalho) divulgou o complemento da lista de convocados a comparecerem ao setor do Primt (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho), para validação da inscrição no Cadastro Reserva. Inicialmente, serão 300 candidatos chamados a se apresentarem, enquanto outros com a a aprovação inicial na captação poderão ser chamados dependendo da demanda do Executivo Municipal.

Ao todo, foram avaliados 74 recursos, com relação a indeferimentos manifestados pela triagem do programa, quanto a pedidos de inscrição. Do quais. 69 foram deferidos, revertendo assim a análise para incorporação à esta fase preliminar, que antecede as convocações de encaminhamento dos beneficiários, para futuras lotações em pastas da Prefeitura de Campo Grande.

Em face disso, a Fundação convoca os classificados (com nomes citados no Diário Oficial do 3 de fevereiro e os com recurso aprovado) para se apresentarem no departamento que trata da gestão do Primt. Repartição localizada no 2° andar do escritório central da pasta, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória.

É necessário que o candidato autorizado a ingressar no Cadastro Reserva esteja munido da lista de documentos determinada pela Funsat:

– Cópia e apresentação do Registro Geral de Identificação (RG);

– Apresentação da Carteira de trabalho CTPS (física ou digital);

– Cópia e apresentação da Inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF;

– Apresentação do número do PIS;

– Cópia do comprovante de residência;

– Cópia da Certidão de Nascimento ou a de Casamento;

– Cópia da Certidão de Nascimento ou RG e CPF, dos filhos, dependentes e agregados;

– Comprovante da Escolaridade ou declaração de escolaridade;

– Cópia e apresentação do Certificado militar, no caso de homens;

– Cópia e apresentação do CAD ÚNICO (atualizado);

– Comprovante de conta bancária ativa, do tipo corrente ou poupança, de titularidade do próprio inscrito.

O atendimento aos convocados para essa nova etapa de validação acontece entre a segunda-feira (9) e a próxima quinta-feira (12), sempre a partir das 7h, início do expediente do setor. Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5832.