Funsat anuncia 1.720 vagas de emprego em 142 profissões diferentes nesta quarta-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 1.720 oportunidades de emprego para 142 áreas profissionais diferentes nesta quarta-feira (14), em 186 empresas de Campo Grande. Entre as vagas oferecidas, há oportunidades para analista de marketing (2); assistente de cobrança (1); assistente de mídias sociais (1); atendente de lanchonete (100); atendente de padaria (19); auxiliar de contabilidade (1); auxiliar de cozinha (10), auxiliar nos serviços de alimentação (190); comprador (2); eletricista (2); encanador (2); faturista (1); gerente de produção (1); operador de caixa (222) e serralheiro (3).



Quanto as vagas para as quais não há necessidade de experiência prévia, são anunciados 1.303 postos para funções como auxiliar administrativo (31); barbeiro (3); eletricista auxiliar (3); frentista (4); porteiro (1); repositor de mercadorias (102); além de vendedor interno (4).



Já o público PCD (Pessoa com Deficiência) têm à disposição 16 vagas exclusivas em seis funções diferentes: assistente administrativo (6); atendente de lojas e mercados (2); auxiliar administrativo (1); auxiliar de linha de produção (1); repositor em supermercados (5) e vendedor interno (1).

A Fundação reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego.

Confira todas as vagas disponíveis clicando aqui: https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/artigos/vagas-ofertadas/.



Tenha o cadastro em dia com a Funsat

O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, inclusive no horário de almoço, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação. O telefone para contato é o (67) 4042-0585 / Ramal 5800.