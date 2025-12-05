sexta-feira, 5/12/2025

Funeral interrompido após capotamento na MS-395

Capotamento durante translado

Milton
Publicado por Milton
Foto: Elias Ramos

Um acidente inusitado interrompeu o translado de Welliton da Silva Padilha (38) que havia falecido em um acidente de moto. Um veículo de funerária capotou na MS-395 após desviar de um animal silvestre na pista, perto da Fazenda Santa Encarnação.

O motorista perdeu o controle ao atingir uma canaleta de água, mas não sofreu ferimentos graves e recebeu socorro de outros motoristas. O corpo de Welliton precisou ser encaminhado novamente para preparação, atrasando a cerimônia de velório na Funerária Bom Jesus.

Amigos e familiares aguardavam a chegada do corpo em Bataguassu, enquanto uma outra empresa funerária foi acionada para finalizar o translado. O incidente gerou comoção e preocupação na comunidade local, que acompanhava a história desde o primeiro acidente.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

