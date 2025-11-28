Fuga perigosa da GCM na Capital

Na tarde da última quinta-feira (27), um motorista de 43 anos, sob efeito de álcool, evadiu-se de uma blitz da GCM em Campo Grande. Durante a fuga, envolveu-se em uma intensa perseguição policial que teve início no Bairro Parati, avançando até o Bairro Ipiranga.

O indivíduo colidiu com três veículos e quase atropelou diversos estudantes, o que agravou ainda mais a situação. A ação policial culminou com o homem sendo alvejado no pé por agentes do GOI da Polícia Civil, juntamente com Guardas Municipais.

Após ser detido, o motorista foi encaminhado à UPA Universitário para atendimento médico. Posteriormente, foi conduzido ao Pax Sepol, onde foi registrado boletim de ocorrência por embriaguez ao volante, resistência à prisão e desobediência.

As autoridades seguem investigando o caso.