Força-tarefa combate contrabando de agrotóxicos em Mato Grosso do Sul

Objetivo é retirar produtos ilegais que ameaçam saúde, meio ambiente e economia

Uma ação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal e Ibama deflagrou nesta quinta-feira (12) a Operação Purgatio, com o objetivo de desarticular esquemas de contrabando de agrotóxicos vindos do Paraguai e comercializados ilegalmente em MS. Equipes cumpriram Mandados de Busca e Apreensão em empresas e residências de Campo Grande, Miranda e Maracaju, coletando documentos, computadores e mídias eletrônicas que podem indicar outros envolvidos.

Durante a operação, foram apreendidos produtos proibidos no Brasil, que representam risco à saúde pública, ao meio ambiente e geram concorrência desleal no mercado. A denominação “Purgatio”, do latim, faz referência à purificação, simbolizando a retirada de substâncias nocivas do mercado. Os investigados poderão responder por contrabando, crime ambiental e associação criminosa, e todo o material foi encaminhado para perícia.