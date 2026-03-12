quinta-feira, 12/03/2026

Força-tarefa combate contrabando de agrotóxicos em Mato Grosso do Sul

Força-tarefa da PF, Receita e Ibama atua em três municípios

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Itamar Buzzatta

Objetivo é retirar produtos ilegais que ameaçam saúde, meio ambiente e economia

Uma ação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal e Ibama deflagrou nesta quinta-feira (12) a Operação Purgatio, com o objetivo de desarticular esquemas de contrabando de agrotóxicos vindos do Paraguai e comercializados ilegalmente em MS. Equipes cumpriram Mandados de Busca e Apreensão em empresas e residências de Campo Grande, Miranda e Maracaju, coletando documentos, computadores e mídias eletrônicas que podem indicar outros envolvidos.

Durante a operação, foram apreendidos produtos proibidos no Brasil, que representam risco à saúde pública, ao meio ambiente e geram concorrência desleal no mercado. A denominação “Purgatio”, do latim, faz referência à purificação, simbolizando a retirada de substâncias nocivas do mercado. Os investigados poderão responder por contrabando, crime ambiental e associação criminosa, e todo o material foi encaminhado para perícia.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Panamá deporta Franklin Martins após retenção em aeroporto

Milton - 0
Incidente diplomático foi motivado por registros da ditadura militar O jornalista e ex-ministro Franklin Martins foi retido e deportado pelo governo do Panamá na última...
Leia mais

Senadores de MS se dividem em CPI contra ministros do STF

Milton - 0
Comissão pretende investigar condutas de Toffoli e Moraes no caso Master Dois dos três senadores de Mato Grosso do Sul assinaram o pedido de criação...
Leia mais

CHAPADÃO DO SUL: Reforma do prédio da regulação da saúde segue em andamento

ANELISE PEREIRA - 0
Os trabalhos de reforma do prédio da Regulação da Saúde continuam avançando em Chapadão do Sul. A obra está sendo realizada pela Secretaria de...
Leia mais

Marcos Pollon propõe debate sobre paralisação da PF

Milton - 0
Paralisação de delegados da Polícia Federal pode atrasar renovações de certificados de armas de CACs e gerar prejuízos à população Deputado federal Marcos Pollon (PL-MS)...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia