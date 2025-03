Foragido tenta ‘meter o pé’ pelos telhados de casas, mas é preso no Taquarussu

Homem, de 39 anos, foragido da justiça, foi detido e encaminhado para a delegacia após ser flagrado violando uma residência e tentando fugir pelo telhado, na Vila Taquarussu. O caso aconteceu no final da manhã desta quinta-feira (20).

Segundo detalhes do boletim de ocorrência, a Polícia Militar esteve no local e percebeu que o indivíduo se movimentou na tentativa de fugir ao visualizar a viatura.

Ele saiu pulando pelos telhados de várias residências e com apoio de outras viaturas, foi realizada a captura do foragido. Ele estava com um mandado de prisão em aberto.

O suspeito ainda chegou a resistir a detenção, quando foi algemado pelo risco de fuga. O caso foi registrado como violação de domicílio, contudo, ele deve ficar preso em razão do mandado de prisão.



fonte: topmidianews