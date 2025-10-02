sexta-feira, 3/10/2025

Foragido por estupro de vulnerável é preso em Guaraçaí-SP após ação conjunta das Polícias Civis

Homem era procurado desde fevereiro e foi localizado graças à cooperação entre as Polícias Civis de MS e SP.

Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil de São Paulo, em ação conjunta com a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, prendeu um homem condenado a 23 anos de prisão por estupro de vulnerável. O crime aconteceu em 2016, na cidade de Inocência-MS, quando a vítima tinha apenas 13 anos. O autor, então com 37 anos, estava foragido desde fevereiro de 2025.

A prisão ocorreu em Guaraçaí-SP, após trabalho de investigação da Delegacia de Inocência-MS, que resultou na expedição do mandado de prisão pelo Poder Judiciário. Policiais civis da delegacia local de Guaraçaí localizaram o homem, que agora está à disposição da Justiça.

A operação reforça a importância da cooperação entre estados para combater crimes graves e garantir a aplicação da lei.

