Flávio Cabo Almi Cobra Ações Imediatas para a BR-163

Na manhã desta sexta-feira (7), o vereador Flávio Cabo Almi participou de uma Audiência Pública na Câmara Municipal de Campo Grande, destacando a urgência de melhorias no trânsito da BR-163, especialmente na entrada do Jardim Noroeste. Organizada pelo vereador Professor Riverton, a audiência contou com a presença de autoridades locais e representantes de diversos órgãos de segurança. Durante o evento, Cabo Almi ressaltou os riscos diários que motoristas e pedestres enfrentam naquele trecho da rodovia.

A criação de uma comissão na Casa de Leis será fundamental para acompanhar a situação e pressionar a concessionária CCR por ações concretas. A população local, principalmente do Jardim Noroeste, clama por mais segurança e respeito. Embora a CCR tenha sido convidada, nenhum representante compareceu à audiência, o que intensificou as cobranças por respostas. Além disso, o superintendente de projetos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Múcio Teixeira, informou que um viaduto está sendo planejado para melhorar a fluidez no local.

Flávio Cabo Almi, presidente da Comissão de Obras, afirmou que a insegurança é uma realidade constante e que a cobrança por mudanças imediatas será rigorosa. “Essa luta continuará até que as obras saiam do papel e vidas sejam preservadas”, concluiu.