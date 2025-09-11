quinta-feira, 11/09/2025

Flávio Bolsonaro critica STF após condenação do pai

Filho do ex-presidente contesta fundamentação da decisão que consolidou maioria pela condenação de Jair Bolsonaro e outros sete acusados no Supremo Tribunal Federal.

Foto: Reprodução: Flavio via X

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se manifestou nesta quinta-feira (11) nas redes sociais contra a decisão do STF que formou maioria pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus.

A crítica foi direcionada ao voto da ministra Cármen Lúcia, que desempatou o julgamento ao acompanhar os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Flávio afirmou que “não há individualização de condutas” e acusou o STF de transformar “narrativas em fundamento jurídico”.

A decisão veio após o voto do ministro Luiz Fux, que divergiu da maioria e pediu a absolvição da maior parte dos acusados. Com o voto de Cármen Lúcia, o tribunal entendeu que houve prática de crimes graves, como tentativa de golpe de Estado e organização criminosa.

Os réus foram denunciados pela PGR por cinco crimes, incluindo abolição violenta do Estado Democrático de Direito e deterioração de patrimônio tombado.

