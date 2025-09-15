Flamengo vence Juventude e amplia liderança no Brasileirão

O Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e consolidou sua liderança. No domingo (14), o time carioca superou o Juventude por 2 a 0 no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Os gols foram marcados por Arrascaeta, aos 30 minutos do primeiro tempo, e Emerson Royal, aos 41 da etapa final. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 50 pontos, abrindo quatro de vantagem sobre o Palmeiras, que venceu o Internacional por 4 a 1 no sábado.

No Morumbis, o São Paulo também fez valer o mando de campo e derrotou o Botafogo por 1 a 0, com gol de Dinenno logo aos seis minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o Tricolor paulista subiu para a 7ª colocação, somando 35 pontos — mesma pontuação do Botafogo, que agora é o 6º colocado.

A 23ª rodada também teve empates entre Bragantino e Sport (1 a 1) e entre Atlético-MG e Santos (1 a 1).