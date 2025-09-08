segunda-feira, 8/09/2025

Flamengo reabre negociação com Adidas

Clube carioca busca valorização do acordo com a fornecedora alemã para refletir o novo patamar financeiro atingido com patrocínios.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Gilvan de Souza / Flamengo/Ilustrativa

Depois de anunciar o maior contrato de patrocínio da história do futebol latino-americano com a Betano, o Flamengo iniciou conversas com a Adidas para renegociar os termos do atual acordo de fornecimento de material esportivo. A diretoria rubro-negra acredita que a parceria com a marca alemã precisa ser atualizada para refletir o novo momento financeiro do clube.

Parceiros desde 2013, Flamengo e Adidas mantêm uma relação sólida, mas o clube entende que o crescimento de sua marca no cenário esportivo exige contrapartidas comerciais mais robustas. Internamente, há a convicção de que todos os contratos devem ser compatíveis com a força de mercado que o Flamengo representa atualmente.

A expectativa é que a Adidas aceite melhorar os valores do contrato, mantendo-se como fornecedora oficial e aproveitando a visibilidade crescente do clube, que vive uma de suas fases mais lucrativas e populares.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

PIB brasileiro cresce 0,4% no 2º trimestre

Milton - 0
O PIB do Brasil cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2025, conforme divulgado nesta terça-feira (2) pelo IBGE. O ritmo é menor que o...
Leia mais

Governo atende Zé Teixeira e anuncia obra em reserva indígena

Milton - 0
O deputado estadual Zé Teixeira teve importantes reivindicações atendidas pelo Governo de Mato Grosso do Sul, reforçando sua atuação junto à administração estadual e...
Leia mais

AO VIVO: Bolsonaro no banco dos réus

Milton - 0
O STF iniciou nesta terça-feira (2) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus, acusados de integrar uma organização criminosa com objetivo...
Leia mais

Gerson Claro autoriza concurso público da ALEMS com fiscalização do MPMS

Milton - 0
A ALEMS avançou na realização de seu concurso público, com a autorização formal publicada no Diário Oficial. A novidade é que o MPMS acompanhará...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia