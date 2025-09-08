Flamengo reabre negociação com Adidas

Depois de anunciar o maior contrato de patrocínio da história do futebol latino-americano com a Betano, o Flamengo iniciou conversas com a Adidas para renegociar os termos do atual acordo de fornecimento de material esportivo. A diretoria rubro-negra acredita que a parceria com a marca alemã precisa ser atualizada para refletir o novo momento financeiro do clube.

Parceiros desde 2013, Flamengo e Adidas mantêm uma relação sólida, mas o clube entende que o crescimento de sua marca no cenário esportivo exige contrapartidas comerciais mais robustas. Internamente, há a convicção de que todos os contratos devem ser compatíveis com a força de mercado que o Flamengo representa atualmente.

A expectativa é que a Adidas aceite melhorar os valores do contrato, mantendo-se como fornecedora oficial e aproveitando a visibilidade crescente do clube, que vive uma de suas fases mais lucrativas e populares.