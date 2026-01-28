quarta-feira, 28/01/2026

Flamengo oficializa retorno de Lucas Paquetá

Meia de 28 anos assina contrato recorde de cinco temporadas

Foto: Pedro Martins / Foto FC

O Flamengo confirmou nesta quarta-feira a contratação de Lucas Paquetá, meia de 28 anos que retorna ao clube após oito anos fora. O jogador, que estava no West Ham, da Inglaterra, é aguardado no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira e assinou contrato de cinco temporadas, tornando-se a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. A negociação com o clube inglês foi finalizada após semanas de diálogo, e o Flamengo pagará 42 milhões de euros, equivalentes a cerca de R$ 260 milhões.

O anúncio foi feito nas redes sociais do clube com um vídeo em que Paquetá aparece agradecendo ao presidente, aos patrocinadores e à Nação Rubro-Negra, e o texto oficial do Flamengo destacou o caráter histórico do retorno do jogador: “Lucas Paquetá está voltando pra casa. Voltando pro Flamengo. Um movimento histórico.

Um marco do mercado no futebol mundial, do tamanho do Flamengo”. O meia, que não atuou nos últimos jogos do West Ham devido a um incômodo nas costas, demonstrou entusiasmo em voltar ao Brasil e afirmou estar feliz por retornar ao clube que o revelou: “Estou muito feliz de estar podendo voltar para casa, gostaria muito de agradecer ao presidente Bap, ao Flamengo, aos seus patrocinadores e, claro, a toda essa Nação que fez esse sonho se tornar possível.

Daqui a pouco eu vejo vocês, tamo junto.” Caso o nome de Paquetá seja publicado no BID da CBF até sexta-feira, ele poderá estrear pelo Flamengo já no domingo, contra o Corinthians, na decisão da Supercopa do Brasil. Na temporada 2025/2026, o jogador disputou 19 jogos pelo West Ham, marcou cinco gols e deu uma assistência, sendo titular absoluto até o início do mês de janeiro.

Com seu retorno, o Flamengo reforça o meio-campo com um jogador que conhece profundamente a casa e promete impactar o time tanto dentro quanto fora de campo.

